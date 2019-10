Die Ukraine, die ein schönes Land mit einem schönen Volk ist, ist seit der Eröffnung zu der EU und der globalisierten Welt ein Ort des Geschäft mit den Menschen. Die deutsche Firma, die vorher eine US-amerikanische Firma war, Tutogen AG ist bekannt für das Geschäft mit Menschenteilen und Organen. Vor dem Krieg in der Ukraine war schon diese Firma aktiv und sammelte Menschenteile zum Verkauf. Während des Euromaïdans sammelten medizinische Kräfte Organen bei den Verwundeten.

Der Krieg in der Ukraine und die Euromäidan Revolution haben das Geschäft der Leichen mitgebracht. Das ukrainische Volk isst arm geblieben. Diese Armut ist für das Geschäft der Organen oder das Menschengeschäft geeignet. Wie in Deutschland werden Körperspendder gesucht. Die Alten haben kein Geld für eine Beerdigung und die werden in der Fabrik recycelt. Jetzt ist es offiziell. Plastinarium arbeitet in der Ukraine

