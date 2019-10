L’immonde fabrique allemande Plastinarium expose ses cadavres pastinés dans la capitale ukrainienne. Volodymyr Zelensky ou Piotr Porochenko, de culture juive, ou les élites juives en Ukraine qui tiennent le pays, ne semblent pas être indignées de voir cette exposition de cadavres qui rappellent le travail effectué à Auschwitz.

L’Ukraine, un joli pays, avec une population jolie, est devenu avec l’ouverture sur le marché européen et mondial avec les fausses promesses de ses dirigeants, un immense lieu du traffic des êtres humains. La fabrique, au départ U.S. et actuellement allemande Tutogen AG est connue pour avoir effectué des prises d’organes et de tissus en Ukraine avant l’Euromaïden. Durant la révolte du Maïdan des médecins ont volé les organes de blessés.

La guerre en Ukraine et la révolution de l’Euromaïdan ont apporté le business des cadavres. La population ukrainienne est resté pauvre et c’est un lieu adéquat pour le vol des organes. Comme en Allemagne, zone sinistré pour les personnes âgés et avec les nombreux pauvres, la fabrique allemande Plastinarium recherche des donateurs pour élargir son business. Plastinarium est en Ukraine de manière officielle pour faire sa pub et obtenir de nouveaux donateurs.

Avec le vol des tissus humains et des organes, il faut parler de l’Ukraine comme un grand fournisseur de prostitués et aussi de fabrique de bébés par surrogate.

Source : https://koerperwelten.de/stadt/kiew/

