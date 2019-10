Du 27 au 28 septembre 2019 des villes Normandes avec l’accord des maires ont fait la promotion du vol des organes et des tissus sur leurs habitants. Je vous avais parlé du vol des tissus et des organes dans un article «Le Soleil Vert est une réalité» https://renaultolivier.wordpress.com/2016/02/02/le-soleil-vert-est-une-realite/ . Aujourd’hui c’est en France que ce business et mis en place de manière officielle. Il existe une vidéo pour pousser les gens à signer leur accord pour le vol de leurs tissus et organes.

La loi en France dit : “• Principe du « consentement présumé » : en France, la loi indique que nous sommes tous donneurs d’organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner (soit en informant ses proches, soit en s’inscrivant sur le registre national des refus).” Source : https://www.dondorganes.fr/questions/124/quelle-est-la-loi-sur-le-don-dorganes

Mise en scène. On voit deux soldats américains courir sur un champ de blé poursuivi par un avion. Cette scène rappelle de manière perverse le débarquement en Normandie. Un soldat a peur de mourir et demande à son «ami» de donner sa plaque à sa femme. Le soldat «ami», qui a un nez pour les affaires, lui propose de donner ses organes. Puis une jolie brune, habillée comme une jeune normande, intervient dans la vidéo. Bien sûr, la vidéo et les maires des communes qui font la promotion de ce vol parlent de dons. Pourtant dans la vidéo la jolie brune qui annonce la couleur dit de manière légère et souriante comme si cette affaire n’était que banalité «avec la nouvelle loi de toutes façons, nous n’avons plus notre mot à dire». C’est l’organisation les dotis https://lesdotis.fr/ qui organise la promotion du vols des organes humains en France.

La vidéo des deux “soldats” en Normandie où la brune nous apprend que ”de toutes les manières en France on a plus le choix”

Les médecins, qui pourtant devraient suivre le serment d’Hippocrate, sont les vecteurs de ce business immense sur le corps humains. Les média locaux ne dénoncent pas ce procédé. Un accident de la route, un médecin va vous déclarer mort cérébral pour vous voler vos organes et tissus car il va toucher un % sur la vente de vos tissus et organes. Nous pouvons imaginer toutes les déviances qui ont lieu pour simuler une mort pour obtenir vos organes et votre peau. Votre peau car ils retirent aussi votre peau de votre corps pour la vendre. D’ailleurs la fabrique allemande dépiaute tous les corps pour vendre la peau.

